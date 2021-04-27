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Машинний переклад, "вода" та підроблені довідки: що показав аналіз тексту дисертації Ківи

27 квітня, 09:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Відомства відхрещуються від того, що нібито давали офіційні оцінки "наукової роботи" народного депутата від ОПЗЖ

Текст гучної кандидатської дисертації депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи містить багато "води" і повторень, також в ньому присутня машинний переклад. Крім того, до наукової роботи Ківи додаються підроблені довідки.

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До таких висновків прийшли в проекті Bihus.info після аналізу 245 сторінок дисертації "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Як приклад наводиться цитата (орфографія пунктуація оригіналу збережені): "Де-факто, Україною має бути визначено ценз демократично-гуманного державного ладу задля стимуляції та рекультивації владно-ідейних підходів громадсько-правоохоронної взаємодії" .

Ще один з яскравий приклад – явний переклад англомовної статті, необхідної для дисертації, за допомогою Google Translate. Про це, зокрема, свідчать повтори однакових слів в місцях, де повинні бути синоніми:

BIHUS info

До дисертації додаються чотири довідки. У них йдеться про наукову актуальність роботи, а також потенційну можливість застосувати зроблені в ній відкриття на практиці. При цьому підпис на довідці, яку нібито видала голова Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, не збігається з її підписом на інших документах, йдеться у підсумках розслідування.

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Пізніше на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, де захищався Ківа, змінили список документів, а та ж довідка за ту ж дату виявилася підписана іншою людиною. На питання про підробленої підпису в довідці Ківа після захисту порадив журналістам звертатися до правоохоронних органів.

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Одну з довідок Ківа отримав в Офіс генпрокурора. У ній зазначено, що прокуратура вже використовує напрацювання Ківи на практиці. Правда, глава відомства Ірина Венедиктова запевняє: в Офіс генпрокурора роботу Ківи не присилати.

"Офіційно дисертаційна робота і лист від здобувача в Офіс ДП не заходили. Ця довідка – особиста позиція людини, який її підписав", – заявила Венедиктова.

Ще одну довідку підписав глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Зв'язатися з ним поки не вдалося.

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Науковий керівник депутата Володимир Гурковський теж відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, депутат Ілля Ківа "славиться" різкими висловлюваннями та образами у Верховній Раді. Не соромлячись нецензурної лексики, недавно він поскандалив з журналістом Андрієм Дзіндзею. На питання, чому Ківа собі дозволяє так виражатися, він відповідає, що це його форма спілкування. Ківа не зрадив собі і на захисті дисертації – вийшовши з аудиторії, він влаштував перепалку з журналістами.

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захист дисертація Google Translate Илья Кива Офіс генпрокурора Денис Монастирський

Джерело: Сьогодні

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