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Кандидат наук Кива: Минобразования проверяет диссертацию нардепа

8 июня 2021 21:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Электронную копию диссертации также планируют передать экспертному совету по государственному управлению

МОН проверяет диссертацию Ильи Кивы. Коллаж "Сегодня".

МОН проверяет диссертацию Ильи Кивы. Коллаж "Сегодня".

Министерство образования и науки проверяет материалы о предоставлении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.

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Об этом со ссылкой на министерство сообщило "Радио Свобода".

"26 мая 2021 года в министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена ​​заявителями", – сообщили в Минобразования.

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Электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей также планируют передать экспертному совету по государственному управлению, который рассмотрит материалы "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

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Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Позже в Министерстве внутренних дел заявили, что диссертацию нардепа Ильи Кивы могут направить на повторную защиту, где ему придется доказать, что это его работа и он разбирается в своей теме.

Мы также сообщали, что Илья Кива снова "отличился", поздравляя украинских ученых с Днем науки и поставив себя при этом в один ряд с Галилеем и Коперником.

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