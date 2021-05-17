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Кива знову захищатиме дисертацію? У Авакова приголомшили заявою

17 травня, 14:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Скандальну роботу нардепа можуть відправити на повторну експертизу, і тоді Ківу чекає нова ганьба

Ілля Кива на вулиці під Верховною Радою

Ілля Кива на вулиці під Верховною Радою / Фото: уніан

Дисертацію народного депутата Іллі Киви можуть направити на повторний захист – політику доведеться довести, що це його робота, і він розбирається у своїй темі.

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Про це розповів Обозревателю радник міністра внутрішніх справ, лікар філософії в галузі права Володимир Мартиненко.

Він пояснив, що в разі виникнення сумнівів в експертному висновку, дисертацію відправляють на повторну експертизу, повторний захист проходить вже в іншій спецраді якогось іншого вузу.

"З огляду на великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист ... Чи зможе Ілля Кива довести, що це його робота, що він в цьому розбирається, що там є наукові статті – це буде вже з'ясовано в результаті цієї глибинної перевірки. Але у мене є сумніви, що в результаті всіх цих процесів Іллі Киві присвоять наукове звання "кандидат наук", – сказав Мартиненко.

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Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію. Ну як захистивши... Хоч він і не зміг відповісти на запитання вчених, але йому зарахували роботу. Це викликало великий скандал і, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки.

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Також на сайті Київської міської ради з'явилася петиція про перейменування Проспекту науки на проспект ім. Киви.

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