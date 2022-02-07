Який зв'язок між партією наркотиків та Путіним: у Лівії виявили дивний вантаж

Також на сході країни було виявлено ще одну знахідку

Кілька днів тому жителі виявили велику кількість гашишу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу місцевий житель знайшов у Лівії на березі моря 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповіли у Головному управлінні кримінальних розслідувань м. Аль-Марг, повідомляє The Libya Observer.

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Що відомо

При цьому кілька днів тому жителі виявили велику кількість гашишу із зображенням колумбійця Пабло Ескобара на березі міст Тальміту та Бутрабу на сході Лівії.

Як зазначається, ймовірно, це сталося через затоплення партії контрабандного гашишу для продавця наркотиків.

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Скандал в Аргентині

Як повідомив DW, у грудні 2016 року в школі на території посольства РФ в Аргентині було виявлено 12 валіз з кокаїном, вага якого становила майже 390 кілограмів. Його вартість оцінили у 50 млн доларів.

У листопаді 2017 року в Росії з цього приводу порушили кримінальну справу щодо контрабанди наркотиків. Аргентинські правоохоронні органи вважали, що до торгівлі наркотиками були причетні співробітники посольства РФ. Передбачалося також, що у схемі постачання наркотиків був замішаний лайнер спецзагону "Росія", який займається перевезенням перших осіб держави.

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Нещодавно в американському комедійному шоу Saturday Night Live один із скетчів випуску від 29 січня був присвячений російсько-українському конфлікту. Також там жартували і про Путіна.

"Я краще напишу Путіну в лічку: "Мені подобається твій прикид. Це Old Navy? (популярна в США недорога марка одягу, – ред.)". Він подумає: "Боже, вони вважають мене бідним?" і через три тижні збожеволіє", – наголошується у виступі.

Нагадаємо, американський офіцер Гаррі Табах заявив, що з Володимиром Путіним Україні немає сенсу домовлятися.

"Поки ви жлобу носа не розквасите, він продовжуватиме вас ґвалтувати. Тому знайдіть якийсь інший підхід, крім розмов", – сказав він.

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