Російські колимаги не захоплять Київ – в Україні зганьбили армію Путіна

Нагромадження російської техніки біля кордонів зовсім не означає, що РФ готує вторгнення, вважає Тетерук

Екснардеп дав прогноз про можливе вторгнення російських військових в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Імовірність вторгнення в Україну є малоймовірною. Про це заявив колишній народний депутат, військовий Андрій Тетерук в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, Росія зазнає великих втрат у разі наступу.

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Андрій Тетерук

"Говорячи про те, що Київ нібито можуть захопити за три дні, я хочу сказати, що це повне марення, і я це навіть не хочу коментувати. Нагромадження російської техніки зовсім не означає, що вони проходитимуть без зупинки і тут їх зустрічатимуть з квітами. Вони зі своїми колимагами за три дні тільки доїдуть до Києва. А якщо вони кожен будинок і кожен шматочок землі проходитимуть, як Донецький аеропорт, то вони тут загрузнуть і скільки зайде, стільки, і помре. Ось у чому сумна реальність", – сказав він.

Що цьому передувало

Напередодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомив конгресменів, що Київ може впасти протягом 72 годин у разі повномасштабного вторгнення Росії За його словами, вторгнення Росії може призвести до захоплення Києва та смертей 15 тисяч українських військових та 4000 – російських.

Капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах заявляв, що прямої загрози вторгнення в Україну немає, є нагнітання обстановки.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявляв, що у разі масштабного вторгнення з Чернігівського напрямку Київ буде дуже складною метою для Росії, попри близьку до нього відстань. А без підтримки авіації та ракет захопити столицю майже неможливо.

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Новий план Путіна

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення. Також Кірбі розповів, що в РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецназівців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. При цьому військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні із Заходу.

Що відомо про вторгнення в Україну