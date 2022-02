Погребували один одним? Чому Путін та Сі Цзіньпін не потиснули руки

Глави Китаю та Росії, Сі Цзіньпін та Володимир Путін, не потиснули один одному руки під час особистої зустрічі в Пекіні. У Кремлі пояснили причини такого вчинку, повідомляє ТАРС.

Відмова від рукостискання на зустрічі – це прохання китайської сторони з метою уникнути ускладнень через коронавірус, розповів глава протоколу президента РФ Владислав Китаєв. Він запевнив, що у такому жесті немає жодної політики.

"Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискань. Ми не побачили в цьому нічого кримінального. І погодилися на це. Президент знав про те, що не треба простягати руку голові КНР", – сказав Китаєв.

Russia signed 30-year contract to supply gas to China via new pipeline boosting – energy alliance amid strained ties with the West. Chinese President Xi Jinping and Russian President Putin called on west to abandon cold war ideology in talks ahead of #Beijing2022pic.twitter.com/TJUQ4EuJBb