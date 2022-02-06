Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Завтра 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
8 лютого 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
8 лютого 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
8 лютого 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
8 лютого 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
8 лютого 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
8 лютого 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
8 лютого 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Політика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини політики

Погребували один одним? Чому Путін та Сі Цзіньпін не потиснули руки

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 15:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Кремлі пояснили відсутність рукостискання на офіційній зустрічі
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Глави Китаю та Росії, Сі Цзіньпін та Володимир Путін, не потиснули один одному руки під час особистої зустрічі в Пекіні. У Кремлі пояснили причини такого вчинку, повідомляє ТАРС.

Відмова від рукостискання на зустрічі – це прохання китайської сторони з метою уникнути ускладнень через коронавірус, розповів глава протоколу президента РФ Владислав Китаєв. Він запевнив, що у такому жесті немає жодної політики.

Реклама

"Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискань. Ми не побачили в цьому нічого кримінального. І погодилися на це. Президент знав про те, що не треба простягати руку голові КНР", – сказав Китаєв.

Зустріч у Пекіні

Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрілися у столиці Китаю, де проходить зимова Олімпіада-2022, 4 лютого. За підсумками зустрічі було випущено спільну заяву сторін.

Реклама

У документі, зокрема, йшлося, що Китай підтримує вимоги Росії щодо безпеки, висунуті на адресу США та НАТО.

"Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі... Обидві сторони виступають проти подальшого розширення НАТО", – йдеться у заяві.

Читайте також:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Doodle Сьогодні
6 лютого. Єлизавета II. Рівно 70 років тому цього дня на престол Великобританії та Британської Імперії зійшла 25-річна Єлизавета Ганна Марія Віндзор, яка нині живе і правляча Королева…
Історія дня - за хвилину
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти