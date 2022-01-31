"Він збожеволіє": у США нещадно поглумилися над Путіним

У скетчі йдеться про дезінформацію від Росії та вторгнення в Україну

В американському комедійному шоу Saturday Night Live один із скетчів випуску від 29 січня був присвячений російсько-українському конфлікту.

У скетчі показано зустріч президента США Джо Байдена зі своїми радниками в Овальному кабінеті Білого дому, які інформують його про ситуацію в Україні, зокрема скупчення військ РФ біля кордонів з Україною.

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"Ми отримуємо звіти, що Росія вже вторглася в Україну, але джерело їхніх новин – ті ж люди, які говорили, що Том Бреді (знаменитий гравець в американський футбол – ред.) закінчив кар'єру. — каже один із радників Байдена.

"А як НАТО, чи готові вони підтримати нас?" – запитує Байден.

Радники відповідають, що всі країни Альянсу вже надсилають оснащення в Україну, крім Німеччини.

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"Проте ні. Якщо Німеччина не хоче брати участь у війні, це погано!" , – каже президент США.

Дезінформація від Росії

Також у скетчі радники кажуть Байдену, що є ще більша проблема: Москва розгорнула успішну масову кампанію з дезінформації. Байден закликає своїх радників не зважати на це, оскільки Росія намагалася поширювати її і під час останніх виборів у США, але це не спрацювало. А радники відповідають: "40 відсотків американців думають, що ви програли вибори, так що начебто спрацювало" .

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Вони показують Байдену плакати, які нібито розповсюджуються у соцмережах в Україні. Зокрема, це такі повідомлення, як "Українські кордони підбираються до російських військ", "Російські війська оточують Україну, просто щоб обійняти її", "Американський ЦКЗ рекомендує Росії вторгнутися в Україну, "Ви самотня українська жінка, яка шукає кохання? Сто тисяч солдат перебувають поруч, щоб поспілкуватися з вами". Також вони показують низку мемів та відео про те, що в Росії краще, ніж в Україні.

Зумер у міністрах

Коли Байден зніяковіло цікавиться у своїх радників, що ж можуть зробити США, щоб упоратися з усією цією ефективною пропагандою, йому презентують нового міністра оборони — "зумерку" Макейлу.

Байден пропонує влаштувати атаку дронів на Росію, проте Макейла каже, що молоде покоління вірить не в дрони, а в те, що ворога треба зламати психологічно.

"Я краще напишу Путіну в "лічку": "Мені подобається твій прикид. Це Old Navy? (популярна в США недорога марка одягу, – ред.)". Він подумає: "Боже, вони вважають мене бідним?" і через три тижні збожеволіє", – каже дівчина.

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