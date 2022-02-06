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СЬОГОДНІ Новини політики

Розквасьте ніс жлобу: Україні дали пораду щодо Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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6 лютого, 13:17
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Американський офіцер заявив, що з президентом РФ безглуздо домовлятися
Гаррі Табах зазначив, що Володимир Путін не виконав жодної своєї обіцянки.
Гаррі Табах зазначив, що Володимир Путін не виконав жодної своєї обіцянки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі світові лідери, які контактують з Україною, закликають до виконання Мінських угод, оскільки їх самі наслідки не стосуватимуться.

Про це заявив американський офіцер Гаррі Табах у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

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За його словами, з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним немає сенсу домовлятися:

"Він (Володимир Путін. – прим. ред.) вас 20 років обманює, він вам бреше, ви маєте справу з КДБшником. Він ще нічого не виконав, жодної своєї угоди, жодної обіцянки".

"Не одружаться вони з вами"

Також Гаррі Табах зазначив, що Україні потрібно знайти інший підхід.

"Вас зґвалтували, вам брехали, у вас відібрали вашу територію, а ви кажете "давайте поговоримо (йдеться про переговори з Москвою. – прим. ред.), тому що вони обіцяють одружитися". Та не одружаться вони з вами.

Поки ви жлобу ніс не розквасите, він продовжуватиме вас ґвалтувати. Тому знайдіть якийсь інший підхід, окрім розмов", – заявив Табах.

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Зеленський та Путін

Американське видання The Washington Post проаналізувало кроки президентів України та Росії, а також виділило головні причини, чому йде конфронтація. Серед іншого, зазначається, що у президента України змінилося ставлення до Москви та домовленостей.

Нагадаємо, у Туреччині може відбутися зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як зазначається, президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з президентом України щодо організації зустрічі.

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. За даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків та захопити 8 ключових регіонів на сході України, серед яких Дніпро, Одеса та Харків.

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