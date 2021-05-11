Як стримати Росію і вступити до НАТО. Головне з виступу Зеленського на форумі "Україна 30"

Президент розповів про головні пріоритети Стратегії нацбезпеки і розкрив деталі Концепції національної стійкості

Президент Володимир Зеленський виступив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни". Глава держави розповів про Стратегію національної безпеки, протидію російській агресії, Концепцію національної системи стійкості, кроки країни на шляху до НАТО.

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Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви українського президента.

Безпека – головний пріоритет для українців

З початку російської агресії в суспільстві не залишилося сумнівів: безпека – це головна умова існування держави та її незалежності. Згідно з дослідженнями, безпека входить до ТОП-3 найважливыших для українців цінностей.

Взаємозалежність і зв'язок політичних, військових, соціальних, економічних, енергетичних, екологічних і кіберзагроз перевернули наше уявлення про систему глобальної, регіональної, національної та особистої безпеки.

Стратегія нацбезпеки і оборони України

Головними пріоритетом Стратегії національної безпеки і оборони України є:

боєздатні ЗСУ;

підготовлений військовий резерв;

ефективна територіальна оборона.

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Головні завдання держави:

відновлення миру;

територіальної цілісності;

суверенітету.

Стратегія нацбезпеки заснована на трьох ключових принципах:

стримування;

стійкість;

взаємодія.

Ми продовжуємо стримувати російську агресію і нарощуємо свій бойовий потенціал.

Сильна і боєздатна армія – запорука стабільності, гарантія спокою.

Реклама Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Концепція національної системи стійкості

Завершується розробка Концепції національної системи стійкості. Вона передбачає забезпечення наступних базових вимог НАТО:

безперервність управління та надання критичних державних послуг;

стабільне енергозабезпечення;

дієва реакція на неконтрольоване переміщення великої кількості осіб;

стійке ресурсозабезпечення (водою, продовольством);

реакція на масові втрати;

стійкі системи цивільного транспорту.

Завершується розробка інших документів стратегічного планування.

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Україна – частина міжнародної системи безпеки

Наша система безпеки є складовою більших за масштабом систем безпеки:

глобальної системи міжнародної безпеки, головним архітекторами якої є ООН і НАТО;

регіональної європейської системи безпеки, яка сформована завдяки провідній ролі ЄС, НАТО, ОБСЄ і країн регіону.

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Курс на ЄС і НАТО

Стратегічний курс держави – набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Для цього Україна ставить перед собою наступні цілі:

досягти в максимально стислі строки достатньої сумісності ЗСУ та інших складових сектору оборони з відповідними структурами країн Альянсу;

отримати запрошення і приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО.

Зазначимо, після виступу на форумі Зеленський прокоментував можливість повномасштабної війни з Росією.