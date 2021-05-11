Как сдержать Россию и вступить в НАТО. Главное из выступления Зеленского на "Украина 30"

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30
Президент Владимир Зеленский выступил на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Глава государства рассказал о Стратегии национальной безопасности, противодействии российской агрессии, Концепции национальной системы стойкости, шагах страны на пути в НАТО.
Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления украинского президента.
Безопасность – главный приоритет для украинцев
С начала российской агрессии в обществе не осталось сомнений: безопасность – это главное условие существования государства и его независимости. Согласно исследованиям, безопасность входит в ТОП-3 самых важных для украинцев ценностей.
Взаимозависимость и связь политических, военных, социальных, экономических, энергетических, экологических и киберугроз перевернули наше представление о системе глобальной, региональной, национальной и личной безопасности.
Стратегия нацбезопасности и обороны Украины
Главными приоритетом Стратегии национальной безопасности и обороны Украины являются:
- боеспособные ВСУ;
- подготовленный военных резерв;
- эффективная территориальная оборона.
Главные задачи государства:
- восстановление мира;
- территориальной целостности;
- суверенитета.
Стратегия нацбезопасности основана на трех ключевых принципах:
- сдерживание;
- стойкость;
- взаимодействие.
Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал.
Сильная и боеспособная армия – залог стабильности, гарантия спокойствия.
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30
Концепция национальной системы стойкости
Завершается разработка Концепции национальной системы стойкости. Она предусматривает обеспечение следующих базовых требований НАТО:
- непрерывность управления и предоставления критических государственных услуг;
- стабильное энергообеспечение;
- действенная реакция на неконтролированное перемещение большого количества лиц;
- стойкое ресурсообеспечение (водой, продовольствием);
- реакция на массовые потери;
- стойкие системы гражданского транспорта.
Завершается разработка других документов стратегического планирования.
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Украина – часть международной системы безопасности
Наша система безопасности является составляющей больших по масштабу систем безопасности:
- глобальной системе международной безопасности, главным архитекторами которой являются ООН и НАТО;
- региональной европейской системы безопасности, которая сформирована благодаря ведущей роли ЕС, НАТО, ОБСЕ и стран региона.
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30
Курс на ЕС и НАТО
Стратегический курс государства – приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Для этого Украина ставит перед собой следующие цели:
- достичь в максимально сжатые строки достаточной совместимости ВСУ и других составляющих сектора обороны с соответствующими структурами стран альянса;
- получить приглашение и присоединиться к плану действий по членству в НАТО.
Отметим, после выступления на форуме Зеленский прокомментировал возможность полномасштабной войны с Россией.