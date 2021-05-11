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Как сдержать Россию и вступить в НАТО. Главное из выступления Зеленского на "Украина 30"

11 мая, 12:15

Ксения Капустинская , Денис Беспалов

Президент рассказал о главных приоритетах Стратегии нацбезопасности и раскрыл детали Концепции национальной стойкости

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Президент Владимир Зеленский выступил на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Глава государства рассказал о Стратегии национальной безопасности, противодействии российской агрессии, Концепции национальной системы стойкости, шагах страны на пути в НАТО.

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Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления украинского президента.

Безопасность – главный приоритет для украинцев

С начала российской агрессии в обществе не осталось сомнений: безопасность – это главное условие существования государства и его независимости. Согласно исследованиям, безопасность входит в ТОП-3 самых важных для украинцев ценностей.

Взаимозависимость и связь политических, военных, социальных, экономических, энергетических, экологических и киберугроз перевернули наше представление о системе глобальной, региональной, национальной и личной безопасности.

Стратегия нацбезопасности и обороны Украины

Главными приоритетом Стратегии национальной безопасности и обороны Украины являются:

  • боеспособные ВСУ;
  • подготовленный военных резерв;
  • эффективная территориальная оборона.
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Главные задачи государства:

  • восстановление мира;
  • территориальной целостности;
  • суверенитета.

Стратегия нацбезопасности основана на трех ключевых принципах:

  • сдерживание;
  • стойкость;
  • взаимодействие.

Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал.

Сильная и боеспособная армия – залог стабильности, гарантия спокойствия.

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30
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Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

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Концепция национальной системы стойкости

Завершается разработка Концепции национальной системы стойкости. Она предусматривает обеспечение следующих базовых требований НАТО:

  • непрерывность управления и предоставления критических государственных услуг;
  • стабильное энергообеспечение;
  • действенная реакция на неконтролированное перемещение большого количества лиц;
  • стойкое ресурсообеспечение (водой, продовольствием);
  • реакция на массовые потери;
  • стойкие системы гражданского транспорта.

Завершается разработка других документов стратегического планирования.

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Украина – часть международной системы безопасности

Наша система безопасности является составляющей больших по масштабу систем безопасности:

  • глобальной системе международной безопасности, главным архитекторами которой являются ООН и НАТО;
  • региональной европейской системы безопасности, которая сформирована благодаря ведущей роли ЕС, НАТО, ОБСЕ и стран региона.
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Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Курс на ЕС и НАТО

Стратегический курс государства – приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Для этого Украина ставит перед собой следующие цели:

  • достичь в максимально сжатые строки достаточной совместимости ВСУ и других составляющих сектора обороны с соответствующими структурами стран альянса;
  • получить приглашение и присоединиться к плану действий по членству в НАТО.

Отметим, после выступления на форуме Зеленский прокомментировал возможность полномасштабной войны с Россией.

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