"Це буде світова війна": Зеленський оцінив ймовірність нападу Путіна

Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія не почне проти України повномасштабну війну, оскільки це може стати початком Третьої світової. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

Реклама

Журналіст телеканалу "Україна 24" відзначила, що в Росії говорять про можливу підготовку Путіна до повномасштабної або точкової атаки на Україну у вересні.

"Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий зовсім. Я вважають, що Росія не може на це піти, тому що, я вважаю, це може бути світова війна. Це дуже небезпечно, але боятися нема чого – ми ж на своїй землі. Страшно, але тільки через таку загрозу, що можуть бути такі кроки і вони завжди історично приводили до великих втрат – сотням тисяч, мільйонам людей. Я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути", – сказав Зеленський.

Як ми писали, Зеленський вже коментував ризик вторгнення РФ в Україні найближчим часом. За його словами, поки нічого не можна гарантувати, адже у 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії такого кроку.

Також президент назвав кількість військ, які Росія вивела з Криму.