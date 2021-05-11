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"Це буде світова війна": Зеленський оцінив ймовірність нападу Путіна

11 травня, 11:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави відповів на запитання, чи готові Україна і решта світу до повномасштабної війни

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія не почне проти України повномасштабну війну, оскільки це може стати початком Третьої світової. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

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Журналіст телеканалу "Україна 24" відзначила, що в Росії говорять про можливу підготовку Путіна до повномасштабної або точкової атаки на Україну у вересні.

"Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий зовсім. Я вважають, що Росія не може на це піти, тому що, я вважаю, це може бути світова війна. Це дуже небезпечно, але боятися нема чого – ми ж на своїй землі. Страшно, але тільки через таку загрозу, що можуть бути такі кроки і вони завжди історично приводили до великих втрат – сотням тисяч, мільйонам людей. Я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути", – сказав Зеленський.

Як ми писали, Зеленський вже коментував ризик вторгнення РФ в Україні найближчим часом. За його словами, поки нічого не можна гарантувати, адже у 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії такого кроку.

Також президент назвав кількість військ, які Росія вивела з Криму.

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