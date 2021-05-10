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Форум "Україна 30": Зеленський, Данилов і голова "Укроборонпрому" розповідатимуть про війну

10 травня, 15:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Три дня дискусії на Всеукраїнському форумі "Україна 30" будуть присвячені безпеці країни та розвитку армії

Президент України Володимир Зеленський завтра, 11 травня, відкриє Всеукраїнський форум "Україна 30". Темою форуму до 13 травня стане безпека країни, і Зеленський буде присутній в якості головнокомандувача ЗСУ. Крім нього, на форумі з'являться секретар РНБО Олексій Данилов, міністр оборони Андрій Таран. А 12 травня до дискусії приєднається голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, ключовою темою дня буде українська армія.

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В цілому обговорять такі теми:

  • Україна як європейська держава, яка протистоїть збройної агресії з боку Російської Федерації;
  • стратегія національної безпеки України;
  • перспективи вступу України в НАТО.

Про це повідомили організатори форуму.

13 травня на форумі обговорюватимуть виклики безпеки України та перспективи їх подолання, безпеку кордонів, стратегію кібербезпеки, питання цивільного захисту та громадської безпеки.

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Нагадаємо, раніше на форумі "Україна 30" топ-обличчя України обговорили інфраструктурні проекти, зокрема "Велике будівництво".

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Ще одна важлива тема форуму – "Коронавірус: виклики і відповіді". Тоді в дискусії взяв участь президент України, представники українського уряду, Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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