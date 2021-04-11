Добре мати надійного сусіда: Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Ердоганом

Говорили в тому числі про перспективи співпраці в енергетичному і оборонному секторах

Зустріч між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом тривала вдвічі більше запланованої години, а співпраця між Україною і Туреччиною з "точкової" переросло в масштабну.

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Про це Зеленський розповів, підбиваючи підсумки зустрічі у Facebook.

"Добре мати надійного сусіда, навіть якщо наш спільний кордон – ціле море. Туреччина стрімко рухається вперед і мотивує розвиватися та використовувати всі можливості для комфортного життя людей", – написав президент.

Він зазначив, що пишається тим, що вони з Ердоганом називають один одного друзями. А той факт, що Туреччина готова долучитися до Кримської платформи, вважає важливим сигналом, що дії Росії – виклик і для країн Чорноморського регіону.

"Анкара зацікавлена у сильній незалежній Україні в межах кордонів, що визнані у світі. Співпраця наших країн з точкової впевнено переросла в масштабну", – пише Зеленський.

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Президент упевнений, що нинішні результати економічного співробітництва – не межа і є всі можливості товарообіг в обсязі 5 млрд доларів збільшити вдвічі, чому може посприяти підписання Угоди про вільну торгівлю.

Зеленський також розповів про перспективи співпраці в енергетичному і оборонному секторах і приєднання Туреччини до інфраструктурних проектів в Україні.

"Ми запрошуємо інвестувати і в розвиток аеропортів. Як морська країна, Туреччина може взяти участь у концесії українських портів", – повідомив він.

Нагадаємо, у суботу, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини. Раніше Зеленський був з візитом в Туреччині в жовтні 2020 року, тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.

Наступного тижня Зеленський вирушить до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном.

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