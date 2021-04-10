Не признаем оккупацию Крыма. О чем говорили Зеленский и президент Турции

В Турции закончилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты подписали рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Зеленский пригласил Эрдогана принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации Крыма", – отметил Зеленский.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет Украины.

"Турция неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины. Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", – по итогам встречи с Зеленским заявил Эрдоган.

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Встреча закончилась подписанием таких документов между Украиной и Турцией:

рамочное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан;

программа сотрудничества в спорте на 2022-2023 года.

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Также президенты обсудили важные вопросы для сотрудничества между странами:

безопасность в Черноморском регионе и консолидация сил по обеспечению стабильности региона;

защита прав крымских татар и нарушение прав человека в оккупированном Крыму;

ситуация на Донбассе и поддержка соблюдения Минских договоренностей всеми сторонами конфликта;

развитие торговли между странами – торговый оборот Украины и Турции хотят развить до 10 млрд долларов в год;

туризм и возможность путешествовать без паспортов, а только по удостоверению личности;

инвестиции в Украину, в частности в рамках большой приватизации.

После встречи Зеленский поблагодарил Эрдогана за спасение пяти украинцев после аварии сухогруза Arvin.

"Поступок береговой охраны Турции – один из тысячи эпизодов нашей дружбы и надежных взаимоотношений", -написал глава Украины в Twitter.

Напомним, ранее Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года. Тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.

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