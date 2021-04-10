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Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини (фото)

10 квітня, 14:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він зустрінеться з Ердоганом

У суботу, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини.

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Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

"Робочий візит Президента України Володимира Зеленського з дружиною в Турецьку Республіку почався", – написав він.

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В ході візиту український президент зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Під співголовуванням двох президентів проведуть дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

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За словами Сідігі, під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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Нагадаємо, минулого разу Зеленський був з візитом в Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на наступному тижні Зеленський відправиться до Франції для зустрічі з Еммануелем Макроном.

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