Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини (фото)

У суботу, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини.
Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.
"Робочий візит Президента України Володимира Зеленського з дружиною в Турецьку Республіку почався", – написав він.
В ході візиту український президент зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Під співголовуванням двох президентів проведуть дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
За словами Сідігі, під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Нагадаємо, минулого разу Зеленський був з візитом в Туреччині в жовтні 2020 року. Тоді він домовився з Ердоганом посилити співпрацю і разом боротися за повернення Криму Україні.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на наступному тижні Зеленський відправиться до Франції для зустрічі з Еммануелем Макроном.
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