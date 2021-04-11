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Хорошо иметь надежного соседа: Зеленский раскрыл подробности встречи с Эрдоганом

11 апреля, 00:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Говорили в том числе о перспективах сотрудничества в энергетическом и оборонном секторах

Встреча между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом длилась вдвое больше запланированного часа, а сотрудничество между Украиной и Турцией из "точечного" переросло в масштабное.

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Об этом Зеленский рассказал, подводя итоги встречи в Facebook.

"Хорошо иметь надежного соседа, даже если наша общая граница – целое море. Турция стремительно движется вперед и мотивирует развиваться и использовать все возможности для комфортной жизни людей", – написал президент.

Он отметил, что гордится тем, что они с Эрдоганом называют друг друга друзьями. А тот факт, что Турция готова присоединиться к Крымской платформе считает важным сигналом, что действия России – вызов и для стран Черноморского региона.

"Анкара заинтересована в сильной независимой Украины в пределах границ, признанных в мире. Сотрудничество наших стран с точечной уверенно переросло в масштабное", – пишет Зеленский.

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Президент уверен, что нынешние результаты экономического сотрудничества – не предел и есть все возможности товарооборот в объеме 5 млрд долларов увеличить вдвое, чему может поспособствовать подписание Соглашения о свободной торговле.

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Зеленский также рассказал о перспективах сотрудничества в энергетическом и оборонном секторах и присоединении Турции к инфраструктурным проектам в Украине.

"Мы приглашаем инвестировать и в развитие аэропортов. Как морская страна, Турция может принять участие в концессии украинских портов", – сообщил он.

Напомним, в субботу, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Ранее Зеленский был с визитом в Турции в октябре 2020 года, тогда он договорился с Эрдоганом усилить сотрудничество и вместе бороться за возвращение Крыма Украине.

На следующей неделе Зеленский отправится во Францию для встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

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Турция встреча Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган
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