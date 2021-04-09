Зеленський зібрався до Франції: посол розповів, коли зустріч з Макроном

Наступного тижня президент Володимир Зеленський вирушить до Парижа, де зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю газеті KyivPost.
"Основна мета візиту – зустрітися з Макроном один на один", – говорить він.
За його словами, дві найважливіших теми розмови – це нарощування російської військової міці біля східного кордону України і проведення реформ в Україні, особливо судової системи.
Дипломат відзначає, що Франція стурбована діями Росії, особливо на тлі перекидання військ до кордонів України. Понсен підкреслив, що їхня кількість "значно відрізняється від того, що ми бачили в попередні роки".
Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись також теми України. Водночас Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.
Тепер Зеленський готується до тристоронніх переговорів з Меркель і Макроном.
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