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Харківські угоди з РФ у жодному разі не можна розривати: в МЗС назвали причину

5 квітня, 11:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні зараз розслідують обставини прийняття Радою документа, який зіграв на руку агресору

Харківські угоди не можна розривати, оскільки цей документ є доказовою базою порушення Росією своїх юридичних зобов'язань. І після окупації Криму Україна ці Угоди зможе використовувати в міжнародних судах.

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Про це заявив в коментарі LB.ua речник МЗС України Олег Ніколаєнко.

Він нагадав, що відомство було проти денонсації Угод у 2014 році, коли Росія напала на Україну.

"Наші аргументи такі: Угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєння та визначає місця тимчасової дислокації, зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет і законодавство України. Порушення положень Угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань залучення Росії до відповідальності і компенсації збитків за окупацію Криму", – сказав Ніколаєнко.

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Також дипломат пояснив, що Росія повинна платити Україні за розміщення Чорноморського флоту в Криму. Ігнорування створює підстави для судових позовів.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також і до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ почала розслідувати обставини підписання і ратифікації Верховною Радою в 2010 році Харківських угод. Цей документ дозволив Росії збільшити в Криму кількість військ Чорноморського флоту і продовжити строк дій їх базування.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що депутати почали відхрещуватися від голосування.

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Росія Ніколаєнко харківські угоди МЗС України
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