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СБУ зацікавилася угодою про базування Чорноморського флоту в Україні

12 березня, 18:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Підписання документа призвело до збільшення числа російських військових у Криму й окупації півострова

Служба безпеки України досліджує обставини підписання та ратифікації Верховною Радою 2010 року угоди про перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

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Про це спецслужба повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Головне слідче управління СБУ початоло досудове розслідування за фактом вчинення державної зради в період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито стосовно посадових осіб органів державної влади.

Слідчі досліджують обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

Підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

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Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження проводяться відповідні слідчі і процесуальні дії, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод про продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

Як відомо, Харківські угоди щодо пролонгації перебування Чорноморського флоту РФ в Криму було підписано 21 квітня 2010 року тодішніми президенртами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Після цього це угоди стали називати "пактом Януковича-Медведєва".

27 квітня 2010 року Верховна Рада ратифікувала угоди. Після окупації Криму Росія заявила, що угоди втратили силу.

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Крим СБУ Чорноморський флот окупація харківські угоди ратифікація

Джерело: Сьогодні

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