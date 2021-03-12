"Був червоний телефон": Данілов розповів, як депутати відхрещуються від голосування за Харківські угоди

Після того, як СБУ доручили перевірити, чи не було держзрадою голосування за Харківські угоди, секретарю РНБО Олексію Данілову почали телефонувати депутати.

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Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Після вчорашнього рішення РНБО в мене був червоний телефон. Дуже багато депутатів, які перебували тоді в залі, особисто мене знають. Я можу сказати, вони мені телефонували і казали, що не голосували (за Харківські угоди – Ред.). Тоді питання, як це відбувалося і хто взагалі голосував", – заявив Данілов.

За його словами, якщо у когось після цього голосування з'явилися будинок в Конча-Заспі, рахунки або інші речі – тоді в РНБО будуть питання.

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"Коли нам закидають, що депутати не мають взагалі нести ніякої відповідальності, то я не можу погодитись. Оскільки ці депутати можуть збиратися, голосувати за бозна-що і за це не нести ніякої відповідальності. Це навіть не вкладається в жодну логіку. Я чітко розумію 80 статтю Конституції і багато інших речей. Але ті наслідки, після того як відбулися ці речі, ми відчуваємо на собі. Ми не можемо залишити все це без з'ясування обставин", – додав секретар РНБО.

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Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборонибула розглянута низка питань, серед яких виявилися і санкції, і повернення важливого підприємства державі, а також взялися за легендарні Харківські угоди 2010 року.

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