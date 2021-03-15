Депутати можуть уникнути покарання за Харківські угоди: Разумков назвав причину

Поки СБУ розслідує прийняття у 2010 році Харківських угод, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ті депутати, які тоді підтримали закон, не можуть нести відповідальність за своє голосування. Про це він сказав на брифінгу.

Реклама

Він нагадав, що стаття 80 Конституції говорить про те, що народні депутати не несуть відповідальності за голосування в стінах парламенту.

"Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканність, индемнитет він залишається. Тому я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка була озвучена (притягнути до відповідальності депутатів за держзраду), вона може бути реалізована. Але подивимося – суд є суд", – сказав Разумков.

Читайте також: "За цю державну зраду мусять понести відповідальність": Яценюк про Харківські угоди

Також він наголосив на ролі всіх причетних до Харківських угод, а не тільки депутатів.

"Хто готував ці матеріали, хто пропонував розгляд того чи іншого питання. І ті, хто були залучені в цей процес, вони, дійсно, можуть понести відповідальність, якщо діяли не в інтересах України", – резюмував спікер.

Як повідомляли новини "Сьогодні", РНБО доручила Службі безпеки розслідувати обставини голосування в Раді у 2010 році за Харківські угоди – політиків підозрюють у держзраді. Як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, після засідання у президента, депутати почали відхрещуватися від голосування.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама