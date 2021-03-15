Русский
$ 27,73
33,08
  1. Влада

Депутати можуть уникнути покарання за Харківські угоди: Разумков назвав причину

15 березня, 13:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спікер парламенту нагадав українцям про статтю 80 Конституції

Поки СБУ розслідує прийняття у 2010 році Харківських угод, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ті депутати, які тоді підтримали закон, не можуть нести відповідальність за своє голосування. Про це він сказав на брифінгу.

Реклама

Він нагадав, що стаття 80 Конституції говорить про те, що народні депутати не несуть відповідальності за голосування в стінах парламенту.

"Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканність, индемнитет він залишається. Тому я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка була озвучена (притягнути до відповідальності депутатів за держзраду), вона може бути реалізована. Але подивимося – суд є суд", – сказав Разумков.

Читайте також: "За цю державну зраду мусять понести відповідальність": Яценюк про Харківські угоди

Також він наголосив на ролі всіх причетних до Харківських угод, а не тільки депутатів.

"Хто готував ці матеріали, хто пропонував розгляд того чи іншого питання. І ті, хто були залучені в цей процес, вони, дійсно, можуть понести відповідальність, якщо діяли не в інтересах України", – резюмував спікер.

Як повідомляли новини "Сьогодні", РНБО доручила Службі безпеки розслідувати обставини голосування в Раді у 2010 році за Харківські угоди – політиків підозрюють у держзраді. Як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, після засідання у президента, депутати почали відхрещуватися від голосування.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Верховна Рада депутати харківські угоди Дмитрий Разумков

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мальдіви задешево: Арахамія розповів, у скільки йому обійшовся відпочинок в люксовому готелі
Мальдіви задешево: Арахамія розповів, у скільки йому обійшовся відпочинок в люксовому готеліВлада
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків "Вагнера"Влада
"На**й сходи": Дубінський і заступник керівника Офісу президента посварилися в InstagramВлада
Не минуло й доби. Дубінський більше не глава Київської організації
Не минуло й доби. Дубінський більше не глава Київської організації "Слуги народу"Влада
Нардеп Куницький став
Нардеп Куницький став "героєм парковки": машину "слуги народу" евакуювали (фото)Влада
"Слуга народу" попросить Зеленського знову балотуватися в президентиВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти