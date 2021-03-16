Депутати запропонували розірвати Харківські угоди: зареєстрований законопроєкт

Депутати від "Слуги народу" Олег Дунда і Олександр Алексейчук пропонують розірвати Харківські угоди.

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Законопроект "Про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" зареєстрували у Верховній Раді, передає "Інтерфакс".

За словами Дунди, тодішнє керівництво країни не витримало перевірки на здатність захищати і відвойовувати незалежність України.

"Харківські угоди були перевіркою тодішнього керівництва нашої держави на їх здатність захищати і відвойовувати незалежність України. І виявилося, що державна влада тоді не витримала цієї перевірки, а вибрала грошовий компроміс, зрадивши інтереси українців, свідомо віддаючи "на відкуп" наші українські території", – заявив народний депутат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", РНБО доручив Службі безпеки розслідувати обставини голосування в Раді в 2010 році за Харківські угоди – політиків підозрюють в зраді. Як розповідав секретар РНБО Олексій Данилов, після засідання у президента депутати почали відхрещуватися від голосування.

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16 березня СБУ провела обшуки в структурах, які залучені до підготовки та ратифікації Харківських угод. У Франції виявлено документи, які свідчать про збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб РФ, які в подальшому брали участь в анексії Криму.

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