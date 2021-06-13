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"Говорив єресь": Саакашвілі порівняв зустрічі Трампа і Байдена з Путіним

13 червня 2021 10:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У 2018 році Трамп сказав про Путіна таке, чого до нього жоден американський президент не говорив – Байден точно не хоче стати другим Трампом

Путін вже встречлся з Трампом, а тепер будуть переговори з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Путін вже встречлся з Трампом, а тепер будуть переговори з Байденом. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі порівняв зустріч експрезидента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним у 2018 році з майбутніми переговорами нинішнього американського лідера Джо Байдена. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Байден хоче показати, що він не Трамп. Він уже сказав, що не влаштовуватиме з Путіним спільної пресконференції - це образа протокольна", – сказав він.

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Саакашвілі нагадав, що перша зустріч Трампа з Путіним у 2018 році в Гельсінкі теж видалася скандальною, тому що тоді "Трамп ліг під Путіна".

"Він пішов проти американців. Він сказав, що спецслужби його обманюють, і він вірить Путіну. Є речі, які американський президент не може говорити – жоден американський президент такого не говорив. Оскільки Трамп був незвичайним президентом, він сказав абсолютну єресь", – підкреслив головний реформатор України.

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Тому, вважає Саакашвілі, у Байдена буде своя історія майбутньої зустрічі з Путіним. Нинішній президент США не вийде на пресконференцію разом з російським колегою, тому що хоче продемонструвати, що він не Трамп.

"Він все буде намагатися зробити так, щоб це так не виглядало (як у випадку з Трампом. – Ред.)", – резюмував політик.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Однією з головних тем стане українських питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.

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У той же час заступник голови Офісу президента з питань зовнішньої політики Андрій Сибіга розповідав напередодні, чи піде Байден на "великий договірняк" з Путіним щодо України.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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