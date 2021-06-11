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Чи піде Байден на "великий договірняк" з Путіним щодо України? У Зеленського відповіли

11 червня 2021 14:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Саміт президентів США і Росії відбудеться 16 червня – в Україні від нього великі очікування, але є і побоювання

Володимир Путін і Джо Байден

Володимир Путін і Джо Байден

Не буде жодної "великої угоди" щодо України за підсумками зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, оскільки Київ провів напередодні плідні консультації з американською стороною.

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Про це заявив в інтерв'ю Європейській правді заступник голови Офісу президента з питань зовнішньої політики Андрій Сибіга.

Він відповів на запитання, чи може бути укладена якась угода між США і Росією за спиною України.

"Це все конспірологічні теорії, теорії змови – не буде такого. Моя впевненість ґрунтується на тому, що у нас є тверда позиція США, яка базується на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. І ми детально поінформували американську сторону про розвиток ситуації з безпекою уздовж української кордону, про виклики, які стоять сьогодні перед українською державою у протидії російській агресії", – сказав Сибіга.

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За його словами, Україна довела свою позицію і США, і Канаді, й іншим ключовим союзникам, а в недавній телефонний розмові Зеленського з Байденом зафіксували координацію позицій.

"Позиція України, і останні виклики, і високий рівень загрози, який є, були доведені до наших американських друзів і партнерів", – підкреслив заступник голови ОПУ.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Однією з головних тем стане українських питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.

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