Зустріч Байдена з Путіним – що обговорять президенти і чого чекати Україні

Великої угоди не буде, але перспективи є, кажуть експерти

Перша зустріч президентів США і Росії, Джо Байдена і Володимира Путіна, відбудеться 16 червня в Женеві (Швейцарія). Про це повідомили пресслужби лідерів двох держав у вівторок, 25 травня.

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Як відзначили в Кремлі, на зустрічі президенти обговорять стан російсько-американських відносин і перспективи їхнього подальшого розвитку, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включно з взаємодією в боротьбі проти пандемії коронавірусу і врегулюванням регіональних конфліктів.

"Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією", – зі свого боку повідомили в Білому домі.

Які питання обговорять президенти США і РФ?

На думку політологів, всього на зустрічі обговорюватимуть близько 10 питань, серед яких військово-політичне протистояння в Європі, санкції стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2", зупинка гонки озброєнь і роззброєння в межах стратегічної стабільності, проблеми кібербезпеки, відносини з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном, Сирією, арабо-ізраїльський конфлікт та інше.

"Передовсім президенти розглянуть кризу двосторонніх відносин. Відносини Росії і США тепер гірше, ніж під час "холодної війни". У РФ закриті всі американські консульства, громадянам складно отримати візи в США. В Америці також є ряд проблем з посольствами Росії", – говорить "Сьогодні" глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Політолог підкреслив, що під час зустрічі обов'язково постане питання України. "Українська тема не буде домінувати, але питання деескалації конфлікту на Донбасі та розблокування Керченської протоки обговорять", – вважає Фесенко.

Чого чекає від зустрічі президентів Володимир Зеленський?

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На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, президент України очікує, що завдяки переговорам Путіна і Байдена зрушить з мертвої точки розв'язання конфлікту на Донбасі, оскільки "нормандський формат" зупинено, а Мінські угоди буксують.

Які перспективи зустрічі Путіна з Байденом для України?

Як результат зустрічі світових лідерів Україна може отримати спокійну ситуацію на кордоні, оскільки Росія, ймовірно, відведе свої війська. Також, очевидно, намітиться сценарій певного розв'язання конфлікту на Донбасі.

"Думаю, після переговорів з Байденом Путін зустрінеться із Зеленським і питання Донбасу зрушить з мертвої точки", – говорить Карасьов.

Великої угоди чекати не варто

Водночас політолог Фесенко впевнений, що від зустрічі Путіна і Байдена не варто чекати великої угоди.

"Ця зустріч важлива насамперед для США і Росії. Вона продемонструє, що між лідерами країн є контакт у вирішенні спірних питань, хоч і не гарантує їхніх рішень" , – пояснює Фесенко.

І все ж експерти припускають, що для України переговори матимуть позитивний результат. Фахівці звертають увагу на те, що серед іншого метою приїзду до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена було узгодження із Зеленським українських питань під час підготовки зустрічі Байдена з Путіним. Це означає, що американці координують з Україною переговори з Росією і будуть ретельно проговорювати українську тему.

Нагадаємо, що Джо Байден особисто запропонував Володимиру Путіну зустрітися і обговорити стан відносин Америки та Росії, а також інші питання, зокрема і питання України.

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Що про майбутній саміт і про те, як він вплине на ситуацію в Україні, кажуть експерти, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією