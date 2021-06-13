"Говорил ересь": Саакашвили сравнил встречи Трампа и Байдена с Путиным

В 2018 году Трамп сказал о Путине такое, чего до него ни один американский президент не говорил – Байден точно не хочет стать вторым Трампом

Путин уже встречлся с Трампом, а теперь будут переговоры с Байденом. Коллж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сравнил встречу экс-президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году с будущими переговорами нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Байден хочет показать, что он не Трамп. Он уже сказал, что не будет устраивать с Путиным совместную пресс-конференцию – это оскорбление протокольное", – сказал он.

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Саакашвили напомнил, что первая встреча Трампа с Путиным в 2018 году в Хельсинки тоже выдалась скандальной, потому что тогда "Трамп лег под Путина".

"Он пошел против американцев. Он сказал, что спецслужбы его обманывают и он верит Путину. Есть вещи, которые американский президент не может говорить – ни один американский президент такого не говорил. Поскольку Трамп был необычным президентом, он сказал абсолютную ересь", – подчеркнул главный реформатор Украины.

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Поэтому, считает Саакашвили, у Байдена будет своя история будущей встречи с Путиным. Нынешний президент США не выйдет на пресс-конференцию вместе с российским коллегой, потому что хочет продемонстрировать, что он не Трамп.

"Он все будет пытаться сделать так, чтобы это так не выглядело (как в случае с Трампом. – Ред.)", – резюмировал политик.

Напомним, президенты США и России встретятся в Женеве (Швейцария) 16 июня. Одной из главных тем станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.

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В то же время замглавы Офиса президента по внешней политике Андрей Сибига рассказывал накануне, пойдет ли Байден на "большой договорняк" с Путиным" по Украине.

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