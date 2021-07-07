Це так не працює: у НАТО відповіли Зеленському про членство в Альянсі

Здійснення реформ не означає автоматичного вступу до НАТО або отримання ПДЧ, і конкретних критеріїв теж немає

Джеймс Аппатурай і Володимир Зеленський/колаж "Сьогодні"

Для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) або повноцінного членства в НАТО не існує конкретного переліку реформ, про який попросив президент України Володимир Зеленський, і недостатньо їх виконання. До прийняття нового члена повинен бути готовий і сам Альянс.

Про це заявив у Вільнюсі на конференції з питань реформ в Україні заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Джеймс Аппатурай, передає "Укрінформ".

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Він зазначив, що рішення про ПДЧ або членство – передусім політичні.

"Це так не працює. Не існує спеціального переліку критеріїв, які б вказували, що "скриня повна" і ПДЧ або саме членство є гарантованими. Тому в обох випадках це – політичні рішення, які не визначаються винятково технічними умовами", – заявив Аппатурай.

Представник НАТО підкреслив, що від реформ залежить багато, але їх виконання це ще далеко не все, а політичне рішення про входження до НАТО прийматиметься країною-кандидатом та союзниками по Альянсу.

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Аппатурай також заявив, що Альянс допоможе Україні з реформами.

"Усе залежить від реформ, і ми допоможемо вам у цьому. Повинні бути проведені ширші політичні дискусії, але немає прямого зв'язку між практичними реформами і політичними кроками. Вони, безумовно, пов'язані один із одним, тому що політичне рішення не є можливим доти, доки практичні реформи не зроблені. Але перелік таких реформ сам по собі не є достатнім", – зазначив представник НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи в Литві на Конференції з питань реформ в Україні, звернувся до НАТО з проханням чітко озвучити вимоги для членства в Альянсі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Зеленський говорив також, що вже й так зроблено дуже багато і пора б Альянсу від вимог реформ переходити до конкретних кроків назустріч Україні.

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