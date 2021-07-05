Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала Альянс

У Чорному морі загострюється обстановка через військові навчання Sea Breeze-2021, в яких беруть участь Україна і країни НАТО. Росія вивела в море майже весь Чорноморський флот і підняла в повітря бойові літаки, спостерігаючи за переміщенням збройних сил Альянсу. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається в Чорному морі та чому Зеленський "зробив ставку" на НАТО.

Росія вивела в море майже весь флот і підняла в повітря літаки

На тлі навчань НАТО, Росія посилила угруповання кораблів в Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата "Адмірал Ессен" з крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії у понеділок, 5 липня. Зазначається, що кораблі здійснюють перехід з Середземного моря в пункт постійного базування Севастополь в окупованому Криму.

Реклама

/ Фото: Минобороны РФ

Разом з тим представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що Росія вивела в море майже весь склад Чорноморського флоту, але його потенціал "поступається" силам союзників Києва. "Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не властиві йому завдання. Але Росії явно бракує сил і засобів" , – заявив Скібіцький.

До слова, крім кораблів, Росія підняла в повітря і бойові літаки. Зокрема, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27.

Реклама

У пресслужбі міністерства оборони РФ пояснили маневри своїми власними навчаннями. "Літак-амфібія Бе-12 виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря, а роль кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ". Навчальні завдання виконували понад 10 російських літаків" , – повідомили у відомстві.

/ Фото: Минобороны РФ

Бойове зіткнення з НАТО означатиме початок війни

Однак незважаючи на збільшення кількості військових кораблів і літаків Росії, Москва навряд чи піде на відкриті бойові дії з армією НАТО. Про це "Сьогодні" говорить колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко .

"Зараз, під час проведення масштабних навчань НАТО в Чорному морі з залученням великої кількості кораблів і літаків, Росія навряд чи почне відкриті бойові дії", – говорить він.

На думку експерта, сили Альянсу в Чорному морі значно перевищують ВМС Росії.

"Один британський есмінець Defender може сам знищити весь Чорноморський флот РФ ", – додає військовий експерт Олег Жданов.

Реклама

За його словами, Росія не піде на бойове зіткнення з НАТО, оскільки це буде означати початок війни.

"Відповідно до Статуту ООН, в разі війни всі країни – члени ООН повинні припинити будь-які стосунки з агресором. Отже, Європейський Союз зупинить роботу російського газопроводу "Північний потік – 2", зупиняться ешелони з товарами, припиняться всі економічні відносини Росії з низкою країн. Це буде катастрофа для всіх. І в Росії це прекрасно розуміють", – наголосив експерт.

У тому, що Росія атакує кораблі НАТО, сумнівається і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов .

"На переговорах Путіна і Байдена президенти США і Росії домовилися до кінця року взаємодіяти без серйозних конфліктів і виробити правила конфронтації, що не переростає в збройні зіткнення. Упевнений, морського бою не буде. Росія і НАТО просто побрязкають одне перед одним зброєю", – говорить він .

У протистоянні з Росією Україна на боці Альянсу

Однак навіть якщо військового зіткнення не буде, то політична конфронтація між Росією і НАТО значно посилилася. У їхньому протистоянні Україна зробила ставку на дружбу з Альянсом. Президент України Володимир Зеленський в черговий раз дав це зрозуміти, виступаючи разом з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін 4 липня в Одесі з нагоди святкування Дня ВМС України. Очільние держави наголосив, що українські ВМС реформують флот за стандартами НАТО.

Реклама

"Україна разом з США, Великою Британією, Туреччиною та іншими країнами – нашими друзями активно реалізує спільні масштабні проєкти з оновлення нашого корабельного складу, розвитку сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу" , – зазначив він.

/ Фото: president.gov.ua

Президент нагадав, що за допомогою західних партнерів найближчим часом почнуть реконструювати військово-морські бази. "Наступного року американська сторона почне передачу Україні швидкісних бойових катерів "Марк-6", – повідомив президент.

Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією про морське партнерство. І незабаром український флот посилять протимінні кораблі і сучасні ракетні катери.

Зеленський також наголосив, що навчання Sea Breeze-2021 демонструють єдність у протистоянні військовим загрозам, що посилюється в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та агресивні дії Російської Федерації. "Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської, прибережної держави" , – наголосив президент.

Конфронтація за вплив в Чорному морі зумовила вибір України

Політолог Вадим Карасьов вважає правильним курс України в бік зближення з НАТО.

"Йдеться про національні інтереси України. Триває боротьба за Крим, за контроль над Азовським морем, який нам заблокувала Росія. Конфронтація за вплив у Чорному морі зумовила наш вибір. У так званій другій Кримській війні Захід намагається не допустити домінування Росії в чорноморському регіоні та Україніа щодо цього питання солідарна з союзниками", – пояснює Карасьов.

Нагадаємо, тривають найбільш масштабні військові навчання за останні 20 років, Sea Breeze-2021. Вони триватимуть майже два тижні, а відбутися будуть і на суші, і на морі, і в повітрі. Навчання розпочалися 28 червня в Чорному морі та мають продовжитися аж до 10 липня. У навчаннях беруть участь 5 тисяч військових з 32 країн, а також 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спецоперацій і дайвінгових груп. Частина з них представлятимуть країни НАТО. 26 червня в Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross. Він може нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км.

Навчання демонструють нашу єдність в протистоянні військовим загрозам, що посилюється в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію і агресивні дії Російської Федерації.

Чи здадуть у окупантів нерви – стане зрозуміло вже 6 липня. Тоді всі задіяні в навчаннях Sea Breeze кораблі виходять у відкрите море – плануються стрільби і маневри. В українській розвідці впевнені – росіяни готуються до провокацій, але не "на камеру" військові 6-го флоту США нам розповіли, що не бояться і мають кілька планів дій протидії російської армії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Росія просила США відмовитися від навчань Sea Breeze 2021, переконуючи, що вони нібито мають агресивний характер і підвищують ризики небезпечних військових інцидентів у морі.

Пізніше стався інцидент біля берегів Криму в територіальних водах України, коли російський корабель і літак почали стріляти в бік британського есмінця Defender.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією.