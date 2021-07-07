Это так не работает: в НАТО ответили Зеленскому о членстве в Альянсе

Осуществление реформ не означает автоматическое вступление в НАТО или получение ПДЧ, и конкретных критериев тоже нет

Джеймс Аппатурай и Владимир Зеленский/коллаж "Сегодня"

Для получения Плана действий по членству (ПДЧ) или полноценного членства в НАТО не существует конкретного перечня реформ, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский, и недостаточно их выполнения. К принятию нового члена должен быть готов и сам Альянс.

Об этом заявил в Вильнюсе на конференции по вопросам реформ в Украине заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, передает "Укринформ".

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Он отметил, что решения о ПДЧ или членстве – прежде всего политические.

"Это так не работает. Не существует специального перечня критериев, которые бы указывали, что "сундук полон" и ПДЧ или само членство являются гарантированными. Поэтому в обоих случаях это – политические решения, которые не определяются исключительно техническими условиями", – заявил Аппатурай.

Представитель НАТО подчеркнул, что от реформ зависит многое, но их выполнение это еще далеко не все, а политическое решение о вхождении в НАТО будет приниматься страной-кандидатом и союзниками по Альянсу.

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Аппатурай также заявил, что Альянс поможет Украине с реформами.

"Все зависит от реформ, и мы поможем вам в этом. Должны быть проведены более широкие политические дискуссии, но нет прямой связи между практическими реформами и политическими шагами. Они, безусловно, связаны друг с другом, потому что политическое решение не представляется возможным до тех пор, пока практические реформы не сделаны. Но перечень таких реформ сам по себе не является достаточным", – отметил представитель НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Литве на Конференции по вопросам реформ в Украине, обратился к НАТО с просьбой четко озвучить требования для членства в Альянсе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский говорил также, что уже и так сделано очень много и пора бы Альянсу от требований реформ переходить к конкретным шагам навстречу Украине.

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