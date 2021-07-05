Ми вже зробили достатньо: Зеленський чекає кроків від НАТО

Альянс постійно твердить Україні про реформи і за останні роки було зроблено дуже багато, але Європа ближчою не стала

Президент Володимир Зеленський заявив, що пора Європі зробити крок назустріч Україні, оскільки наша країна вже зробила досить багато для членства в ЄС і НАТО. Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30".

Реклама

Він нагадав, що членство України в ЄС і НАТО є основоположним і стратегічним пріоритетом зовнішньої політики.

"Наша країна і український народ вже зробили достатньо для того, щоб отримати від наших партнерів чіткі підтвердження того, коли і як Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО", – сказав Зеленський.

Відзначимо, інтеграції України у європейське і євроатлантичне співтовариства дуже турбує росіян – Кремль постійно поширює страшилки. Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО, назвавши це дитячими страхами.

Як ми вже писали, раніше президент РФ розповідав, чому боїться вступу України до НАТО. Він навів як приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.