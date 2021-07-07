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Зеленський зажадав конкретики від НАТО: Блінкен назвав п'ять кроків для України

7 липня 2021 11:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Пора закінчити період невизначеності й почати втілювати в життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен / Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен / Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Литві на Конференції з питань реформ в Україні, звернувся до НАТО з проханням чітко озвучити вимоги для членства в Альянсі, а держсекретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять головних кроків для України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський хоче конкретики

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За його словами, Україна має отримати узгоджені НАТО критерії або "маркери", за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства.

"Згоден, що ключ до позитивного рішення наших євроатлантичних прагнень – це передовсім успіх наших реформ. І ми будемо і надалі робити все, щоб прискорити темп реформ, зокрема у виконанні річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО. Але вже сьогодні ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу нашої інтеграції з Альянсом", – сказав Зеленський.

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Президент вважає, що пора закінчити період невизначеності й почати втілювати у життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО.

Блінкен озвучив конкретику для України – потрібні п'ять реформ

  • Прийняти законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя і слідом – закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів (вже прийнятий).
  • Забезпечити незалежність роботи НАБУ і САП.
  • Прийняти закон про прозоре корпоративне управління, який захищає незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідає стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку.
  • Прийняти закон про реформу СБУ, який забирає у спецслужби функції боротьби з корупцією та організованою злочинністю, з переданням їх іншим урядовим інституціям, створеним з цієї метою.
  • Притягнути до відповідальності корумпованих чиновників: є ряд кримінальних справ, але жоден високопосадовець не засуджений за корупцію з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Зеленський говорив, що вже і так зроблено дуже багато і пора б Альянсу від вимог реформ переходити до конкретних кроків назустріч Україні.

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