"Це дуже небезпечно для нас": Зеленський розповів, що Росія робить на Донбасі

Росія не просто так стягує війська до кордону, на Донбас і в Крим, а до того ж обіцяє захистити російськомовних

Президент Володимир Зеленський назвав небезпечною риторику Москви, що вона має намір захистити російськомовних на Донбасі. Також Росія нагнітає ситуацію навколо України, щоб спровокувати на бойові дії, але агресору це не "світить".

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Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікований на сайті ОПУ.

Він вважає, що Кремль намагається залякувати і провокувати Україну: кожен день обстріли, в тому числі працюють і снайпера, перекидаються війська на Донбас, до Криму і ближче до кордону.

"Вони начебто трактують це як підготовку до навчань "Захід-2021". Але ми всі розуміємо – це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони чекають, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя". Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення президента РФ. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати "наших російських громадян", – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що по всьому світу багато людей, які живуть в інших країнах, але це не означає, що кожна країна повинна йти і "захищати своїх громадян", вводячи війська.

"Це дуже небезпечно. Спочатку була паспортизація на тимчасово окупованому Донбасі. Зараз там 250-300 тисяч людей з російськими паспортами. Вони це роблять, щоб потім сказати, що "ми захищаємо громадян Росії". Дивіться: це наша земля, наша територія, на всіх не умовних, а реальних мапах світу. І на цих територіях живуть наші люди. І ми дуже відкриті, і там є громадяни різних країн. І не треба захищати наші території від нас", – резюмував президент.

Як ми вже писали, Зеленський підтвердив, що Путін відмовився від його пропозиції провести переговори.

Також Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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