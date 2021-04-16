"Я зателефонував – мені не відповіли": Зеленський розповів про відмову Путіна

Український президент намагався зв'язатися з Путіним, але в Кремлі стверджують, що до них ніхто не звертався

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський колега Володимир Путін відмовився від пропозиції провести телефонну розмову.

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Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікуваний на сайті ОПУ.

На запитання, чи дійсно Путін відмовився від пропозиції переговорів, президент України відповів: "Так, це правда".

"Я дав запит, коли загинули четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я попросив керівника Офісу зв’язатися (з президентом Російської Федерації. – Ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю", – сказав Зеленський.

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Глава держави вважає це показником того, що Росія не хоче закінчувати війну.

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"На це питання можна відповісти діями: я зателефонував – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Кремлі заперечували, що був запит з Києва на переговори. Більш того, там впевнені, що Путіну є що сказати Зеленському.

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