"Это очень опасно для нас": Зеленский рассказал, что Россия делает на Донбассе

Россия не просто так стягивает войска к границе, на Донбасс и в Крым, а вдобавок обещает защитить русскоязычных

Президент Владимир Зеленский назвал опасной риторику Москвы, что она намерена защитить русскоязычных на Донбассе. Также Россия нагнетает ситуацию вокруг Украины, чтобы спровоцировать на боевые действия, но агрессору этого не "светит".

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Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

Он считает, что Кремль пытается запугивать и провоцировать Украину: каждый день обстрелы, в том числе работают и снайпера, перебрасываются войска на Донбасс, в Крым и ближе к границе.

"Они трактуют это как подготовку к учениям "Запад-2021". Но мы все понимаем – это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они ждут, что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья". Мы видим их риторику, риторику окружения президента РФ. Я считаю это очень опасно для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать "наших российских граждан", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что по всему миру много людей, которые живут в других странах, но это не значит, что каждая страна должна идти и "защищать своих граждан", вводя войска.

"Это очень опасно. Сначала была паспортизация на временно оккупированном Донбассе. Сейчас там 250-300 тысяч человек с российскими паспортами. Они это делают, чтобы потом сказать, что "мы защищаем граждан России". Смотрите: это наша земля, наша территория, на всех не условных, а реальных картах мира. И на этих территориях живут наши люди. И мы очень открыты, и там есть граждане разных стран. И не надо защищать наши территории от нас", – резюмировал президент.

Как мы уже писали, Зеленский подтвердил, что Путин отказался от его предложения провести переговоры.

Также Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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