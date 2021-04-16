"Здається, я знаю, чого він хоче": Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі

У 2014 році Росія не змогла захопити південний схід України, а тепер Путіну точно нічого не світить

Президент Володимир Зеленський знає про плани російського лідера Володимира Путіна щодо захопленню всього Донбасу, але впевнений, що у Росії нічого не вийде. Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікувано на сайті ОПУ.

Реклама

На питання журналіста, чи хоче господар Кремля забрати Донбас до Росії, анексувавши його весь, він відповів: "Мені здається, я знаю, чого він хоче, але я не хотів би його підштовхувати".

"Бо завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало. І це дуже важливо розуміти. Тому я дуже сподіваюся, що вони не підуть далі, на ескалацію. Бо, як я вже казав, це буде програш для всіх. І історично насамперед для них. Бо ми – на своїй землі", – заявив Зеленський.

В тренді Чиновників саджатимуть за брехню в деклараціях: Рада зробила перший крок

Як ми вже писали, спікер Української делегації у Тристоронній контактній групі, радник глави ОПУ Олексій Арестович теж упевнений, що Росії нічого не світить в разі нападу на Україну.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама