Зеленський про ставлення до Путіна: До мене в квартиру зайшли гості, яких я не запрошував

Господар Кремля не очікував такого президента в Україні, якого він не зможе контролювати або натиснути на нього

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін навряд чи хорошої думки про нього, оскільки "не встав на коліна" перед агресором. Про це він розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, текст якого опублікувано на сайті ОПУ.

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На питання, якої думки Путін про Зеленський, український лідер відповів: "Що він думає про мене? Чесно кажучи, я не знаю".

При цьому він зазначив, що йому дуже важливо те, що думає Путін про Україну

"Я не думаю, що я той, кого він очікував. Тому що я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Я поважаю людину й не дивлюся на неї зверху вниз, але й не готовий знизу вгору дивитися. Тому що я – Президент незалежної країни, я її представляю. І для мене не важлива кількість населення. Я – про рівні права. Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував", – сказав Зеленський.

Як ми вже писали, Зеленський підтвердив, що Путін відмовився від його пропозиції провести переговори.

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Також Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі.

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