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Перша ластівка. Данилов про закон по деолігархізації

4 червня, 17:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Секретар Радбезу розповів про перспективи закону про боротьбу з олігархами

/ Фото: president.gov.ua

Закон по деолігархізації був першим, але не буде останнім.

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Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за підсумками засідання Ради.

"Президент вимагає, щоб законопроєкт про олігархів був прийнятий якнайшвидше. Закон про олігархів – це первинна частина ряду законодавчих актів. Президент дав доручення відповідним органам ... через два тижні ви побачите такі законопроекти в цій площині", – підкреслив секретар РНБО.

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