Это будут большие рыбы. Кого могут причислить к олигархам – Малюська назвал критерии

У власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Речь пойдет о больших рыбах, о тех кто действительно является олигархом, который с лихвой берет данный барьер", – сказал он.

По его словам, определять олигархов можно из разных источников.

"Например, возьмем тех кандидатов в олигархи, которые являются депутатами в Верховной Раде. Они подают декларацию, и там несложно посчитать с калькулятором стоимость их имущества", – сказал Малюська.

Также он отметил, что для определения есть Государственная налоговая служба: