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Это будут большие рыбы. Кого могут причислить к олигархам – Малюська назвал критерии

4 июня, 23:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Речь пойдет о больших рыбах, о тех кто действительно является олигархом, который с лихвой берет данный барьер", – сказал он.

По его словам, определять олигархов можно из разных источников.

"Например, возьмем тех кандидатов в олигархи, которые являются депутатами в Верховной Раде. Они подают декларацию, и там несложно посчитать с калькулятором стоимость их имущества", – сказал Малюська.

Также он отметил, что для определения есть Государственная налоговая служба:

"Все предприятия подают отчетность в соответствии в отчетности есть отражение стоимости активов и так же через механизмы декларирования, также через данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц можно понять цепочки собственности и установить стоимость таких активов. Если какой-нибудь претендент на то, чтобы стать олигархом, будет говорить, что у него недостаточно имущества для превышения этого порогового значения, пожалуйста, дорога в суд, можно будет обжаловать это решение", – добавил министр.

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