Скоро будете розстрілювати людей за підозрою, що вони олігархи! Гордон різко відповів Малюсьці

Відомий журналіст Дмитро Гордон коментуючи закон про олігархів назвав міністра юстиції Дениса Малюську "більшовиком і небезпечною людиною".

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Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Пане міністре (Денис Малюська, міністр юстиції – Ред.), ви небезпечна людина, я вам хочу сказати. Я вас послухав, ви справжній більшовик. Ви Троцький і Вишинський в одній особі. Я думаю, що скоро ви будете влаштовувати трійки, які просто будуть розстрілювати людей за підозрою, що вони олігархи. Цим може закінчитися. Ви небезпечна людина. Я послухав вас, і це зрозумів ", – сказав Гордон.

Раніше новини "Сьогодні" писали, для кого небезпечний закон Зеленського про олігархів, і чого від нього чекати.

Також напередодні глава РНБО Олексій Данилов розповів про закон по деолігархізації.