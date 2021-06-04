Русский
$ 27,34
33,26
  1. Влада

Скоро будете розстрілювати людей за підозрою, що вони олігархи! Гордон різко відповів Малюсьці

4 червня, 23:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Журналіст вважає, що такими темпами міністр швидко буде влаштовувати трійки, які розстрілюватимуть людей

Відомий журналіст Дмитро Гордон коментуючи закон про олігархів назвав міністра юстиції Дениса Малюську "більшовиком і небезпечною людиною".

Реклама

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Пане міністре (Денис Малюська, міністр юстиції – Ред.), ви небезпечна людина, я вам хочу сказати. Я вас послухав, ви справжній більшовик. Ви Троцький і Вишинський в одній особі. Я думаю, що скоро ви будете влаштовувати трійки, які просто будуть розстрілювати людей за підозрою, що вони олігархи. Цим може закінчитися. Ви небезпечна людина. Я послухав вас, і це зрозумів ", – сказав Гордон.

Раніше новини "Сьогодні" писали, для кого небезпечний закон Зеленського про олігархів, і чого від нього чекати.

Також напередодні глава РНБО Олексій Данилов розповів про закон по деолігархізації.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Велика ревізія в Конча-Заспі: перші 20 людей залишають держжитло – про кого мова
Велика ревізія в Конча-Заспі: перші 20 людей залишають держжитло – про кого моваВлада
Стурбованості мало. Данилов вважає, що Франція і Німеччина мають відповісти за окупацію Криму
Стурбованості мало. Данилов вважає, що Франція і Німеччина мають відповісти за окупацію КримуІнші країни
"Лукашенку буде боляче": Кулеба різко відреагував на запрошення бойовиків "ЛНР" до БілорусіВлада
Злодії у законі, виселення з Конча-Заспи і олігархи на референдумі. Головне з відеозвернення Зеленського
Злодії у законі, виселення з Конча-Заспи і олігархи на референдумі. Головне з відеозвернення ЗеленськогоВлада
Режим Лукашенка і санкції проти нардепів – які питання обговорять на засіданні РНБО
Режим Лукашенка і санкції проти нардепів – які питання обговорять на засіданні РНБОВлада
"Ми не визнаємо Лукашенка": у "Слузі народу" пригрозили Білорусі за польоти до КримуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти