Русский
$ 27,61
33,48
  1. Влада

Єрмак терміново скликає "нормандську зустріч" – є три важливих питання

17 травня, 13:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім часом ситуація на фронті напружена, а переговорний процес зайшов у глухий кут

/ Фото: president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак скликає нову зустріч у "нормандському форматі" на рівні радників глав держав – він відправив відповідні листи представникам Німеччини, Росії та Франції.

Реклама

Про це повідомив у Facebook спікер української делегації у Тристоронній контактній групі, радник Єрмака Олексій Арестович.

Українська сторона виступає за позачергову зустріч "четвірки", головним темами якої стануть:

  • повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню на фронті;
  • розблокування мирного процесу;
  • організація нової зустрічі лідерів "нормандського формату" (тому що відтоді не реалізуються багато рішень Паризького саміту 2019 року).

"До цього українська дипломатія кілька разів зверталася з пропозицією провести позачергове засідання або підгрупи з безпеки або спільного засідання ТКГ, враховуючи обстановку на фронті і кількість смертей як військових так і цивільних. Але російське керівництво не пішло на це, демонструючи, хто насправді зацікавлений у припиненні вогню, а хто – ні", – заявив Арестович.

В тренді
Всі дізнаються правду – РНБО проведе аудит держземель в Конча-Заспі і Пущі-Водиці
В тренді
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відео
Фото: скріншот
В тренді
Загрожують катастрофічні наслідки: РФ збільшила кількість кібератак на Україну
Ілля Вітюк, фото: СБУ

Як повідомляли новини "Сьогодні", попередня зустріч радників "четвірки" відбулася 19 квітня, де говорили про механізми реагування на обстріли і про новий мирний план – т.зв. кластери.

Реклама

Також ми писали, що зустріч у "нормандському форматі" може пройти на Донбасі на передовій.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна
Україна "антипод" Росії? Київ відповів на зухвалу заяву ПутінаВлада
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)
Зеленський назвав кілька причин, чому Україна точно буде в ЄС (оновлено)Влада
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з Медведчуком
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з МедведчукомВлада
Ляшко – новий глава МОЗ? Санлікар прокоментував чутки
Ляшко – новий глава МОЗ? Санлікар прокоментував чуткиВлада
Щось пішло не за планом – Южаніна про можливе призначення Любченка міністром економіки
Щось пішло не за планом – Южаніна про можливе призначення Любченка міністром економікиВлада
З сектору Газа хочуть евакуюватися 120 українців – МЗС розробляє маршрути
З сектору Газа хочуть евакуюватися 120 українців – МЗС розробляє маршрутиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти