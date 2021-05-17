Єрмак терміново скликає "нормандську зустріч" – є три важливих питання

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак скликає нову зустріч у "нормандському форматі" на рівні радників глав держав – він відправив відповідні листи представникам Німеччини, Росії та Франції.
Про це повідомив у Facebook спікер української делегації у Тристоронній контактній групі, радник Єрмака Олексій Арестович.
Українська сторона виступає за позачергову зустріч "четвірки", головним темами якої стануть:
- повернення до суворого дотримання режиму повного припинення вогню на фронті;
- розблокування мирного процесу;
- організація нової зустрічі лідерів "нормандського формату" (тому що відтоді не реалізуються багато рішень Паризького саміту 2019 року).
"До цього українська дипломатія кілька разів зверталася з пропозицією провести позачергове засідання або підгрупи з безпеки або спільного засідання ТКГ, враховуючи обстановку на фронті і кількість смертей як військових так і цивільних. Але російське керівництво не пішло на це, демонструючи, хто насправді зацікавлений у припиненні вогню, а хто – ні", – заявив Арестович.
Як повідомляли новини "Сьогодні", попередня зустріч радників "четвірки" відбулася 19 квітня, де говорили про механізми реагування на обстріли і про новий мирний план – т.зв. кластери.
Також ми писали, що зустріч у "нормандському форматі" може пройти на Донбасі на передовій.
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