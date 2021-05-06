Уже в очному форматі. Єрмак анонсував зустріч радників "Нормандської четвірки"

Андрій Єрмак / Фото: Офис Президента Украины
Наступна зустріч радників "Нормандської четвірки" (України, Франції, Німеччини та Росії) відбудеться в травні 2021 року.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, йдеться на сайті Офісу президента.
Очікується, що наступна зустріч "нормандських радників" вже проходитиме не в форматі відеоконференції, а відбудеться в очному форматі.
Нещодавно ми писали, що Російська Федерація пропонує провести зустріч в "нормандському форматі" на Донбасі за участю представників так званих Донецької і Луганської "народних республік".
Також раніше повідомлялося, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував від Банкової конкретних пропозицій щодо проведення зустрічі в "нормандському форматі".
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