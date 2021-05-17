Ермак срочно созывает "нормандскую встречу" – есть три важных вопроса

В последнее время ситуация на фронте напряженная, а переговорный процесс зашел в тупик

/ Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак созывает новую встречу в "нормандском формате" на уровне советников глав государств – он отправил соответствующие письма представителям Германии, России и Франции.

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Об этом сообщил в Facebook спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник Ермака Алексей Арестович.

Украинская сторона выступает за внеочередную встречу "четверки", главным темами которой станут:

возвращение к строгому соблюдению режима полного прекращения огня на фронте;

разблокирование мирного процесса;

организация новой встречи лидеров "нормандского формата" (потому что не реализуются многие решения Парижского саммита 2019 года с того времени).

"До этого украинская дипломатия несколько раз обращалась с предложением провести внеочередное заседание либо подгруппы по безопасности, либо общего заседания ТКГ, учитывая обстановку на фронте и количество смертей как военных, так и гражданских. Но российское руководство не пошло на это, демонстрируя, кто в действительности заинтересован в прекращении огня, а кто – нет", – заявил Арестович.

Как сообщали новости "Сегодня", предыдущая встреча советников "четверки" прошла 19 апреля, где говорили про механизмы реагирования на обстрелы и про новый мирный план – т.н. кластеры.

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Также мы писали, что встреча в "нормандском формате" может пройти на Донбассе на передовой.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки