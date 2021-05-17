Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости политики

Ермак срочно созывает "нормандскую встречу" – есть три важных вопроса

17 мая, 13:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время ситуация на фронте напряженная, а переговорный процесс зашел в тупик

/ Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак созывает новую встречу в "нормандском формате" на уровне советников глав государств – он отправил соответствующие письма представителям Германии, России и Франции.

Реклама

Об этом сообщил в Facebook спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник Ермака Алексей Арестович.

Украинская сторона выступает за внеочередную встречу "четверки", главным темами которой станут:

  • возвращение к строгому соблюдению режима полного прекращения огня на фронте;
  • разблокирование мирного процесса;
  • организация новой встречи лидеров "нормандского формата" (потому что не реализуются многие решения Парижского саммита 2019 года с того времени).

"До этого украинская дипломатия несколько раз обращалась с предложением провести внеочередное заседание либо подгруппы по безопасности, либо общего заседания ТКГ, учитывая обстановку на фронте и количество смертей как военных, так и гражданских. Но российское руководство не пошло на это, демонстрируя, кто в действительности заинтересован в прекращении огня, а кто – нет", – заявил Арестович.

В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
В тренде
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео
Фото: скриншот
В тренде
Грозят катастрофические последствия: РФ увеличила количество кибератак на Украину
Илья Витюк, фото: СБУ

Как сообщали новости "Сегодня", предыдущая встреча советников "четверки" прошла 19 апреля, где говорили про механизмы реагирования на обстрелы и про новый мирный план – т.н. кластеры.

Реклама

Также мы писали, что встреча в "нормандском формате" может пройти на Донбассе на передовой.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украина
Украина "антипод" России? Киев ответил на дерзкое заявление ПутинаВласть
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с Медведчуком
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с МедведчукомВласть
Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухи
Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухиВласть
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономики
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономикиВласть
Из сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев – МИД разрабатывает маршруты
Из сектора Газа хотят эвакуироваться 120 украинцев – МИД разрабатывает маршрутыВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять