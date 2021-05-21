Медведчук нагрубив Зеленському. Що розлютило кума Путіна?

Перед засіданням суду у нардепа запитали, що він думає про заяву президента на вчорашній пресконференції

Віктор Медведчук і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у державній зраді нардеп Віктор Медведчук прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що нібито "епоха Медведчука закінчується".

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Перед засіданням суду журналісти запитали політика, що він думає про заяву президента на вчорашній пресконференції.

"Я думаю, що він видав бажане за дійсне", – заявив Медведчук.

Нагадаємо, що після того, як 13 травня суд відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт, Володимир Зеленський прокоментував справу Медведчука. За словами глави держави, рішучі заходи стосовно кума Путіна могла б ввести і попередня влада, але не хотіла.

Тим часом сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає справу Медведчука за скаргою прокурорів. Сторона звинувачення просить змінити запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн. Дивіться онлайн-трансляцію із залу суду.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком