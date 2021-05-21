Медведчук надерзил Зеленскому. Что разозлило кума Путина?

Перед заседанием суда у нардепа спросили, что он думает о заявлении президента на вчерашней пресс-конференции

Виктор Медведчук и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы "эпоха Медведчука заканчивается".

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Перед заседанием суда журналисты спросили у политика, что он думает о заявлении президента на вчерашней пресс-конференции.

"Я думаю, что он выдал желаемое за действительное", – заявил Медведчук.

Напомним, что после того, как 13 мая суд отправил нардепа под круглосуточный домашний арест, Владимир Зеленский прокомментировал дело Медведчука. По словам главы государства, решительные меры в отношении кума Путина могли бы ввести и предыдущие власти, но не хотели.

Тем временем сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает дело Медведчука по жалобе прокуроров. Сторона обвинения просит изменить меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Смотрите онлайн-трансляцию из зала суда.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком