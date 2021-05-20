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Зеленський: Епоха Медведчука закінчується

20 травня, 13:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За участі Зеленського РНБО ввів санкції проти кума Путіна, а потім вже суд відправив його під домашній арешт – і це ще не кінець

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що епоха народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука закінчується. Про це він сказав на великій пресконференції.

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Главі держави нагадали передвиборчі білборди з обіцянками покінчити з неприємними для українців епохами попередніх років.

На запитання журналіста, кінець якої епохи зараз вже настав і яка епоха почалася в Україні, він відповів: "Не пам'ятаю, чи була там на білбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

В свою чергу Володимир Зеленський коментував арешт нардепа.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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