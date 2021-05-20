Зеленський: Епоха Медведчука закінчується

Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський заявив, що епоха народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука закінчується. Про це він сказав на великій пресконференції.
Главі держави нагадали передвиборчі білборди з обіцянками покінчити з неприємними для українців епохами попередніх років.
На запитання журналіста, кінець якої епохи зараз вже настав і яка епоха почалася в Україні, він відповів: "Не пам'ятаю, чи була там на білбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується".
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.
В свою чергу Володимир Зеленський коментував арешт нардепа.
Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського