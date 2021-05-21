Медведчука хочуть відправити до СІЗО: онлайн-трансляція з суду

Медведчук в суді разом із соратниками. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на рішення Печерського суду Києва про домашній арешт підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука.

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"Сьогодні" веде трансляцію із зали суду

Як відомо, Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського суду – їх не влаштовує запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сторона звинувачення проситиме утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

12:30. Медведчук з адвокатами на місці.

Дарина Філоненко, "Сьогодні"

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Також в залі засідання багато журналістів.

Дарина Філоненко, "Сьогодні"

Перед входом до суду Медведчук заявив, що у слідства не з'явилося в справі жодних нових доказів.

"Докази, які були в матеріалах підозри, докази, які були предметом обґрунтування подання правоохоронцями обрання мені запобіжного заходу – залишилися колишніми. Вони є неефективними і говорять про несправедливість в процесі підготовки підозри", – сказав Медведчук.

Також він пояснив, що не міг передавати Росії секретні дані, оскільки не мав доступу до секретної інформації з 2004 року (до того він працював в Адміністрації президента).

"Я ніколи не володів секретною інформацією за всі ці роки. Я мав доступ до секретних матеріалів усіх форм секретності до 2004 року, коли працював головою Адміністрації (президента). Після цього протягом 15 років я ніколи не був допущений до секретних даних, у тому числі і будучи обраним народним депутатом 2019 року", – сказав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком