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Швидше за все, буде апеляція – Венедіктова про справу Медведчука

14 травня, 23:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Генеральний прокурор також хоче подивитися на мотивацію судді, який ухвалив рішення по Медведчуку

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Найімовірніше Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід, обраний народному депутату Віктору Медведчуку.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Я не вважаю, що вчора було щось таке, за що має бути соромно, або ми чимось повинні бути незадоволені. Чи підемо в апеляцію? Подивимося. Швидше за все, ми підемо в апеляцію, тому що я впевнена в тому документі , який підготувала. Я ще подивлюся на мотивацію судді", – сказала Венедіктова.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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