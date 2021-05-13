До суду не готувалися, розраховували на втечу – аналізуємо помилки слідства в справі Медведчука

Можливо правоохоронні органи розраховували, що лідер ОТЗЖ під вантажем звинувачення покине країну, але він залишився і готується до судових позовів

13 травня Печерський суд Києва обирав запобіжний захід народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді і розкраданні національних ресурсів. За даними правоохоронців, Медведчук причетний до скоєння тяжких злочинів, сам же підозрюваний стверджує, що ні в чому не винен, а кримінальна справа – наслідок політичного переслідування лідера опозиції владою.

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При всій тяжкості звинувачень Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт. Ще до оголошення рішення суду експерти відмітили помилки в діях сторони обвинувачення. Вони також звертають увагу на деякі дивні речі в кримінальному провадженні та в процедурі оперативно-слідчих заходів. Можливо, на те є причини. У них розбирався "Сегодня".

Процесуальні порушення в справі

11 травня в будинок Медведчука на вулиці Монтажників в Києві прибутку з обшуком співробітники СБУ та Офісу генпрокурора. Правоохоронців, в тому числі бійців спецпідрозділу "Альфа", довгий час не пропускала охорона нардепа. Коли ж оперативники змогли зайти в приміщення, виявилося, що Медведчук в будинку відсутня.

Дивно, що слідчі прийшли вручати підозра нардепу в такому тяжкому злочині, як держзрада, але при цьому не знали, чи вдома Медведчук. Зазвичай всі дані про небезпечний злочинця збираються ще до вчинення будь-яких процесуальних дій. Відповідно до закону, за депутатом складно встановити стеження, але ж можна, спостерігати, наприклад, за його водієм або помічником. Про це говорить "Сегодня" адвокат Іван Ліберман .

"І тут важливий ще один момент. Обшуки можна проводити у громадянина, коли він знаходиться в статусі підозрюваного. Тобто, після вручення йому підозри. Медведчука ж не було вдома і підозра йому не вручили, однак обшук провели. Це порушення кримінально-процесуального кодексу ", – говорить Ліберман" Сегодня ".

Адвокат також зазначив, що аудіо та відеозаписи, які демонстрували на брифінгу генпрокурор і голова СБУ, не є доказами, якщо вони не були дозволені відповідною постановою суду. "Крім того, всі, що озвучили на брифінгу Венедиктова і Баканов у справі Медведчука суд може розцінити як порушення таємниці досудового розслідування і не задовольнити клопотання прокуратури. Думаю, справа Медведчука не матиме юридичної перспективи і розсиплеться в суді " , – говорить Ліберман.

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Про те, що справа Медведчука може розвалитися, каже "Сегодня" і колишній народний депутат України, політичний діяч і популярний блогер Борислав Береза . Він також звернув увагу, що в кримінальному провадженні велику кількість процесуальних помилок.

"Складається враження, що робиться все для того, щоб справа розвалилася. Можливо, помилки робилися навмисно, щоб був привід для закриття справи ", – ділиться з нами екс-нардеп.

Ще одна процесуальна дивина. Підозрюваним у особливо тяжких злочинах – а держзрада вважається особливо тяжким – затримують відразу, після чого везуть до суду, який обирає запобіжний захід. Але в даному випадку цього не сталося. Лідер ОТЗЖ сам прийшов в офіс генпрокурора. На наступний день він сам приїхав до суду.

Зелений коридор

Правоохоронці у відставці висувають в коментарі "Сегодня" таку версію: можливо, дії правоохоронних органів були спрямовані на те, щоб спонукати Медведчука покинути Україну. Саме тому додому до нього прийшли, коли його не було. А потім публічно викликали в прокуратуру.

" З політиками вищого ешелону, яких звинувачують в серйозних злочинах, часто така ситуація. Не тільки в Україні. Їх непросто посадити, вони мають вплив на громадську думку. Завжди краще, щоб такий політик виїхав з країни. Він тим самим автоматично визнає свою провину. Дії правоохоронних органів тут не найголовніше. Раніше такі політики отримували дзвінки з найвищих кабінетів. Їм говорили, що краще б поїхати, тоді не посадять. Але чи роблять так зараз, невідомо ", – говорить джерело" Сегодня ".

Також, за словами джерела, Віктор Медведчук має великий вплив на судову систему. Тому виїзд Медведчука істотно спростив би ситуацію.

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Так надходили і раніше:

Павлу Лазаренко, як тільки Рада позбавила його депутатської недоторканності, дозволили вилетіти з України на літаку. Лазаренко прибув в США і попросив політичного притулку;

Юлія Тимошенко в 2011 році заявляла, що їй пропонували виїхати з країни. Але вона залишилася і отримала вирок;

Після Революції Переваги в 2014 році Віктор Янукович і його оточення покинули Україну. Деяким надали формальне протидію. Наприклад, так сталося з колишнім генпрокурором Віктором Пшонкою, якому довелося прориватися через кордон прикордонників в аеропорту.

При цьому політики, покидали територію країни, зазвичай втрачали будь-який вплив на те, що відбувається в країні. Приклади Лазаренко і Януковича – тому підтвердження.

Зворотній ефект

Цієї версії є ще одне непряме підтвердження. Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що сторона звинувачення в суді, обирається запобіжний захід для Медведчука, була не в повній мірі готова доводити його провину.

"Потрібно було діяти раптово, так, як діяли з блокуванням телеканалів. Тоді вони застали Медведчука зненацька, в його оточенні була розгубленість, в ОТЗЖ не знали, як відповісти. Тут же провели атаку в поспіху, допустивши ряд помилок. А Медведчук прийшов до суду підготовлений ", – говорить нам експерт.

Ймовірно, вимушений втечу Медведчука і усунення його з лав конкурентів був би ефективним рішенням в ситуації, коли незалежність судів від впливу політиків викликає великі сумніви. Однак, якщо дійсно був такий план і він зазнав краху, напрошуються висновки. Вони в тому, що судова система потребує термінового реформування.

Як реформа судової системи допоможе прокуратурі

Як зазначив адвокат Ліберман, генпрокурор Венедиктова під час брифінгу у справі Медведчука заявила, що чинний кодекс не дозволяє прокурорам доводити провину підозрюваних в суді і справи часто розсипаються.

"Новий кодекс вже готується і за нього швидше за все проголосують. Можливо, в нього внесуть зміни, що дозволяють вважати доказами аудіо та відеозаписи, а також результати негласних слідчих дій без постанов суду. Якщо справа Медведчука буде тягнутися до моменту прийняття нового кодексу, у прокуратури буде більше шансів його виграти ", – каже Ліберман.

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Він також додав, що найближчим часом можуть провести повну реструктуризацію судової системи, яка може відкрити нові можливості для правоохоронців і суддів. Залежність суддів, не стільки від держапарату, скільки від конкретних політиків чи бізнес-кіл, є істотною проблемою для країни в цілому.

У чому саме підозрюють Віктора Медведчука і його однопартійця з політсили "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака, читайте на сайті "Сегодня" .

сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує всі звинувачення. Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком