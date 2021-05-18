Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука

Журналисты опубликовали записи переговоров Медведчука

Журналисты проанализировали телефонные разговоры народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. По данным СМИ парламентарий регулярно общался с пятым президентом Петром Порошенко и вел переговоры с Россией по Донбассу.

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Об этом свидетельствуют данные журналистского расследования Bihus.info.

Что выяснили журналисты?

По словам журналиста Дениса Бигуса, СМИ получили доступ к десяткам часов разговоров Медведчука, но это, вероятно, не все записи. Бигус обратил внимание, что СБУ слышала эти разговоры еще в 2014 году, но о подозрении политику сообщили только в 2021-м.

Судя по записям, уже в июне 2014 года Виктор Медведчук регулярно посещал Администрацию президента и общался с боевиками.

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Журналисты выяснили, что у политика был полный доступ к тогдашнему президенту Петру Порошенко – они находились на постоянном контакте и, по словам самого Медведчука, общались и вечером, и ночью, и на выходных. Летом и осенью 2014 года Медведчук вошел в круг постоянного общения Порошенко.

В качестве примера журналисты приводят фрагменты переговоров Медведчука с одним из главарей "ЛНР" Алексеем Карякиным – 24 июня 2014 года боевик потребовал вернуть колонну бронетехники на Донбассе к месту дислокации, иначе она будет уничтожена. Вскоре политик сообщил ему, что Порошенко перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".

По данным журналистов, именно Путин принял решение ввести Медведчука в переговорный процесс по Донбассу. Медведчук в 2014 году "очень часто" встречался с Порошенко.

"Я все это делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям (после слов о том, что украинские войска открыли огонь по позициям боевиков) я никакого отношения не имею", – заявил Медведчук в разговоре с одним из главарей "ЛНР" Алексеем Карякиным.

Что происходит?

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Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией