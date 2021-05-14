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Верещук про справу Медведчука: Домашній арешт краще, ніж застава в 300 млн

14 травня, 15:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Більшість українців давно хоче побачити Медведчука за гратами, але депутат просить дочекатися вироку

Віктор Медведчук і його соратники

Віктор Медведчук і його соратники / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Цілодобовий домашній арешт нардепа Віктора Медведчука повноцінно обмежить його діяльність, а в разі внесення застави – він був би повністю вільний.

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Про це розповіла народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук.

За її словами, сам Медведчук або його друзі могли б внести будь-яку заставу.

"Але після внесення він був би де-факто вільною людиною. А от цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету точно обмежить діяльність Медведчука, обмежить звичний для нього спосіб життя топ-персони", – сказала Верещук.

Читайте також: Коротко і по справі. Що відбувається після суду над Медведчуком і як помститься Путін – головне

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Вона зазначила, що більшість українців давно хоче побачити Медведчука за гратами, але це може статися тільки після обвинувального вироку суду.

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"Важливо, щоб процес йшов коректно в усіх фазах, в тому числі й на початковій – коли вручається підозра і обирається запобіжний захід. Щоб потім не було жодного приводу у Медведчука та його захисників щось оскаржувати", – підкреслила вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

У свою чергу президент Володимир Зеленський вперше прокоментував арешт нардепа.

Дивіться також, як Путін відреагував на справу проти свого кума:

Відео: t.me/dimsmirnov175
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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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